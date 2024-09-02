اعلام اسرائيلي: محكمة العمل أصدرت أمرا بإنهاء إضراب نقابة العمال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محكمة العمل أصدرت أمرا بإنهاء إضراب نقابة العمال (الهستدروت) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي. وأضافت أن محكمة العمل قبلت موقف الحكومة لوقف الإضراب باعتبار أنه إضراب سياسي وليس نزاع عمل. وردت عائلات الأسرى الإسرائيليين على القرار وقالت "إن الأمر لا يتعلق بالإضراب ولكن بإنقاذ المختطفين الذين تخلى عنهم نتنياهو".

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