بابا الفاتيكان يبدأ أطول رحلة خارجية

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الاثنين، أطول رحلة خارجية حتى الآن، حيث سيزور أربع دول في جنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا على مدار الـ12 يوماً المقبلة.

وسيزور البابا فرنسيس، أولاً إندونيسيا. كما سوف يزور كل من بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة. وستركز جولة البابا الخارجية الـ45 بصورة خاصة على التعايش السلمي بين الديانات المختلفة.

وسيقطع البابا، الذي يتولى منصبه منذ 11 عاما، أكثر من 30 ألف كيلومترا على متن الطائرة أثناء جولته. ومن المقرر أن يعود البابا إلى روما في 13 سبتمبر الجاري.