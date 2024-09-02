بتهمة ضرب فتاة.. قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب شركة حراسات للفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة في أكتوبر، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل صاحب شركة لحراسات الفنانين والمشاهير، من ديوان قسم شرطة أول أكتوبر.

النيابة العامة برئاسة المستشار محمد أبو زينة مدير نيابة أول وثان أكتوبر، كانت تسلمت تحريات المباحث التكميلية حول واقعة اتهام "إس. د"، صاحب شركة شهيرة لحراسة المشاهير والفنانين، بالتعدي بالضرب على فتاة أثناء عزاء منتجي شركة المتحدة.

وعقب تفريغ التحريات، قررت إخلاء سبيل المتهم من ديوان قسم الشرطة، ما لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

الأجهزة الأمنية بالجيزة، كانت قد ألقت القبض على صاحب شركة حراسات خاصة لتأمين الفنانين، بتهمة التعدي على فتاة في عزاء منتجين المتحدة الأربعة.

وتضمن البلاغ أنه أثناء عمل الفتاة في دار مناسبات، أثناء عزاء المنتجين الأربعة تعدى عليها أحد أفراد شركة الحراسات الخاصة، وصاحب الشركة ما دفعها لتحرير محضر ضده.