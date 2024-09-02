اعتبرونا حارة من الساحل الشمالي.. سؤال برلماني بشأن إصلاح طريق الموت "مطروح- سيوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدَّمتِ النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، حول كارثة انقلاب سيارة محملة بلبن الأطفال قادمة من مديرية الصحة بمطروح إلى واحة سيوة؛ بسبب سوء الطريق.

وكشفت الجزار أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عند زيارته إلى واحة سيوة، العام الماضي، صرح بأن الطريق الخرساني الخاص بالنقل الثقيل سينتهي بأسرع وقت؛ حفاظًا على الطريق الأسفلت السريع، وأن الطريق الأسفلت السريع العادي سيتم ازدواجه وإصلاحه وصيانته فوراً، مشيرةً إلى أنه بعد مرور عام لم يتم عمل ثُلث الطريق الخرساني، ولم يتم ازدواج الطريق السريع، ولم يتم إصلاح الطريق السريع الحالي؛ مما أدى إلى الكثير من الحوادث التي أسفرت عن العديد من الوفيات والتلفيات في السيارات.

وقالت النائبة إن "هذه التصريحات والوعود بعد مرور عام لم تنفذ"، ونتيجة عدم الجدية والإهمال تحول طريق مرسى مطروح- سيوة إلى طريق للموت، وما يحدث للمسافرين من أضرار وأخطار يُسأل عنها رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل الفريق كامل الوزير، رغم تقدم مصر في مؤشر جودة الطرق العالمية.

وتابعت النائبة: وبعد كارثة انقلاب السيارة المحملة بلبن الأطفال منذ شهرَين، لم ينتفض رئيس الوزراء أو وزير النقل، للتحرك وإصلاح الطريق لحماية المسافرين، ومن الغريب عدم الشعور بمسؤوليتهما نتيجة ما يحدث من مصائب وكوارث على الطريق.

وقالت الجزار: سؤال باختصار للدكتور مصطفى مدبولي، وللفريق كامل الوزير (متى يتم انتهاء تنفيذ الطريق الخرساني لسيارات النقل؟ ومتى يتم إصلاح طريق مرسى مطروح- سيوة؟ ومتى يتم ازدواج طريق مرسى مطروح- سيوة؟ ومتى يتم الاهتمام بطرق سيوة الداخلية المدمرة التي أصبحت أطلالاً وحفرًا؟ مطالبةً بإجابات بتواريخ محددة لتسليم الطرق سليمةً، مضيفةً: "اعتبرونا كأننا حارة من حارات الساحل الشمالي الواسعة"، فبرجاء إحالة الأسئلة إلى الوزراء والرد عليها كتابةً.