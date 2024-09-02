مات بين الأذان والإقامة.. تفاصيل واقعة وفاة إمام داخل مسجد بسوهاج -فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عرضت الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الاثنين، بثًا مباشرًا، تناول تفاصيل واقعة وفاة إمام وخطيب داخل مسجد في محافظة سوهاج.

وقال المهندس محمد عشري، ابن الفقيد: "إن والده صلى الفجر إمامًا بالمصلين في المسجد، وخطب الجمعة، وصلى العصر إمامًا بالمصلين في المسجد، وكذلك المغرب"، مضيفًا أنه بعد انتهاء الصلاة جلس في مسجد النقلي بمدينة طهطا يذكر الله في ورده المعتاد في انتظار صلاة العشاء.

وأوضح ابن الإمام الراحل، أن والده فاضت روحه إلى بارئها وهو جالس على الكرسي بالمسجد، بين أذان وإقامة صلاة العشاء، مشيرًا إلى أن أحد رواد المسجد ظن أن الشيخ نائمًا أو أخذته سِنة من النوم فأخذ ينادي عليه لإيقاظه حتى اقترب منه وفوجئ أنه فارق الحياة، لافتًا إلى أن المصلين أسرعوا به إلى مستشفى طهطا العام ليؤكد طبيب الاستقبال لهم أنه فارق الحياة.

وتابع:" أن والده كان حافظًا للقرآن الكريم في وقت مبكر من عمره، وأنه كان يحيي حفلات قرآنية بأجر وبدون أجر، يقلد خلالها الشيخ الراحل محمد صديق المنشاوي".

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