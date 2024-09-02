بالصور.. تجهيز مباني المدينة الجامعية بالأقصر استعدادًا للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أجرت الدكتورة صابرين عبد الجليل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، جولة تفقدية بعدد من منشآت الجامعة، لمتابعة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد 2024/2025، وذلك برفقة جمال سيد، الأمين العام المساعد للجامعة، وعلاء مغازي، مدير عام المدن الجامعية، زكريا محمد، مدير الاستراحات بالجامعة.

وشملت جولة الدكتورة صابرين عبد الجليل، تفقد مبنى الإسكان الجامعي المميز الخاص بالطالبات والمباني السكنية الأربع الأخرى بالمدينة الجامعية للاطمئنان على مدى جاهزية المباني السكنية لاستقبال الطلاب بالعام الجامعي الجديد.

واطمأنت عبد الجليل على مدى توافر كافة التجهيزات اللازمة الخاصة بتوفير الإعاشة والإقامة لتوفير كل سبل الراحة للطلاب والطالبات.

وتفقدت القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، العيادة الطبية لطلاب المدن الجامعية وأكدت على ضرورة جاهزيتها لخدمة الطلاب.

وواصلت عبد الجليل، جولتها الميدانية حيث تفقدت المغسلة الخاصة بالمدينة الجامعية، والمكتبة الخاصة بمبنى الطالبات، والمطعم المركزي الخاص بالمدن الجامعية، وشددت على ضرورة سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات مع بدء العام الدراسي الجديد.

وتفقدت، مبنى الاستراحات المميزة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مؤكدة ضرورة سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لتوفير كافة سبل الراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس.