خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرين ملكيين (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات



‬أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، أمرين ملكيين بإعادة تكوين هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.



كما صدر أمر ملكي بتكوين مجلس الشورى برئاسة الشيخ عبدالله آل الشيخ، و150 عضوًا، ومشعل السلمي نائبًا لرئيس الشورى، وحنان الأحمدي مساعدًا للرئيس.

ونص الأمر الملكي الأول على أن يُعاد تكوين هيئة كبار العلماء من أصحاب الفضيلة الرئيس والأعضاء التالية أسماؤهم ابتداء من 1/ 3/ 1446هـ:



1- سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ - رئيسًا.



2- صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.



3- عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.



4ـ- عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.



5- عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.



6- صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.



7- امحمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.



8- عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.



9- سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.



10 ـ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.



11ـ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.



12ـ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.



13ـ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.



14ـ محمد بن محمد المختار بن محمد.



15ـ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.



16ـ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.



17ـ غالب بن محمد بن أبو القاسم حامظي.



18ـ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.



19ـ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليله.



20ـ عبدالباقي بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك.



21ـ عبدالإله بن محمد بن أحمد الملا.



ونص الأمر الملكي الثاني على أن يتكون مجلس الشورى من معالي الشيخ / عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ – رئيسًا – والأعضاء التالية أسماؤهم لمدة أربع سنوات هجرية ابتداءً من 3 / 3 / 1446هـ:



1- مشعل بن فهم بن محمد السلمي (نائب رئيس مجلس الشورى).

2- ة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الاحمدي (مساعد رئيس مجلس الشورى).

3- ابتسام بنت عبدالله بن عبدالرحمن الجبير.

4- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحديثي.

5 - إبراهيم بن محمد بن عبدالله القناص

6- إبراهيم بن محمد بن هادي تركي آل دغرير.

7 - أحمد بن سعد بن فهد الكريديس.

8 - أحمد بن عبدالرحمن بن مشحن الوردي.

9- أحمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم اليحيى.

10- احمد بن مبروك بن فرج الحجيلي.

11 - اروى بنت عبيد بن حمود الرشيد.

12- أسامه بن حسن بن ابراهيم عارف.

13- أسامة بن عبد العزيز بن سعد الربيعة.



14- أسامة بن ياسين بن احمد الخياري.

15- أسماء بنت سليمان بن عبدالله المويشير.

16- اشراق بنت علي بن أحمد رفاعي.

17- الجوهرة بنت فهد بن خالد بن محمد آل سعود.

18- آمال بنت يحيى بن عمر الشيخ.

19- أمل بنت طلعت بن محمود قطان.

20- أمل بنت عبدالعزيز بن محمد الهزاني.

21- أميره بنت أحمد بن عبدالرحمن الجعفري.

22 - إيمان بنت عبدالعزيز بن حمد الجبرين.

23- باسم بن حمدي بن حامد السيد.

24 - بدر بن مساعد بن عبدالعزيز الشلهوب.

25 - بشرى بنت أحمد بن عبدالعزيز الحماد.

26 - بندر بن معيض بن مقعد البقمي.



27 - تركي بن صالح بن عبدالله العواد.

28 - تركي بن مشهور بن عويجان العنزي.

29 - تقوى بنت يوسف بن محمد عمر.

30 - ثامر بن نبيل بن عبدالاله نصيف.

31 - حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي.

32 - حسن بن سالم بن حسن مصلوم آل مصلوم.

33 - حمد بن حسين بن محمد نامي بالحارث.

34 – الأستاذ حنان بنت عبدالله بن محمد السماري.

35 – خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله الرويس.



36 - خالد بن عبدالله بن محمد البريك.

37 - خالد بن عبدالمحسن بن محمد المحيسن.

38 - خالد بن علي بن عبدالمحسن السيف.

39 - خالد بن ماجد بن سعود آل غرير.

40 - خالد بن محمد بن عبدالله محمد ابو ملحه.

41 - خالد بن محمد بن عبدالله الزومان.

42 - خالد بن محمود بن عمر زبير.

43- دلال بنت محي الدين بن محمد علي نمنقاني.

44- رائده بنت عبدالله بن راشد ابونيان.

45 - راشد بن مسلط بن عبدالله الشريف.

46 - ريمه بنت صالح بن احمد اليحيا.

47 - زاهر بن محمد بن عبدالله الشهري.

48 - زياد بن معاشي بن ذوقان العطية.

49 - ساره بنت سليمان بن صالح قاسم.

50 - سالم بن سيف بن سعد آل جربوع.



51 - سالم بن علي بن محمد الشهراني.

52 - سالم بن مسفر بن عبدالله آل فايع.

53 - سعد بن صليب بن مطلق العتيبي.

54 - سعد بن عبد الرحمن بن محمد العمري.

55 - سعد بن مقبل بن غرم الله الميموني.

56 - سلام بن زكي بن عباس الخنيزي.

57 -سلطان بن عقلاء بن حمود المرشد.

58- صالح بن حمدان بن يحى الزهراني.

59 - صالح بن محمد بن صالح الشمراني.

60 - صلاح بن خالد بن خير الله الطالب.

61 - طارق بن سعيد بن هليل الشمري

62 - طارق بن عبد الرحمن بن عبد القادر فقيه.

63 - عائشة بنت حسن بن احمد زكري.

64 - عائشه بنت علي بن محمد حنش عريشي.



65 - عادل بن سراج بن صالح ميرداد.

66 - عاصم بن محمد بن منصور مدخلي.

67 - عاطف بن سعد بن عاطف الشهري.

68 - عبدالرحمن بن ابراهيم بن محمد الحصين.

69 - عبدالرحمن بن سليمان بن ابراهيم السياري.

70 - عبدالرحمن بن صنهات بن عبدالله الحربي.

71 - عبدالرحمن بن عبدالله بن إبراهيم السكران.

72- عبد الرحمن بن عبدالمحسن بن محمد الراجحي.

73 - عبدالرحمن بن علي بن محمد الجبر.

74 - عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز المهناء.

75 - عبدالعزيز بن بركات بن خضر المالكي.

76 - عبدالعزيز بن سلامه بن محمد الجلعود.

77 - عبدالعزيز بن محمد بن حمود القديمي.

78 - عبدالله بن احمد بن صالح آل طاوي.

79- عبدالله بن سعد بن ابراهيم الوقداني.

80- عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عيفان.