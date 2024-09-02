بالصور.. محافظ القاهرة يوجه بإزالة الإشغالات أمام محطة مترو حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة لميدان المحطة بحلوان، ووجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق برفع الإشغالات من الميدان وتسهيل عمليات دخول وخروج المواطنين لمحطة المترو.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق الدائم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية.

وأشار إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وشدد محافظ القاهرة، على رئيس الحي بعمل دوريات لمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم، وعدم السماح بعودة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.

رافق المحافظ، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات المحافظة.