"ساعات ونعرض رسائلهم الأخيرة".. فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين الـ6 قبل مقتلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو للـ6 الأسرى الإسرائيليين، الذين قتلوا في رفح جنوبي قطاع غزة.

وفيما سبق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، على عملية استعادة جثامين 6 من الأسرى الإسرائيليين، قائلًا إن "من يقتل الأسرى المحتجزين لا يريد إنجاح الصفقة".

وأوضح نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي يحارب على جميع الجبهات من أجل تحقيق أهداف الحرب المُعلنة، واصفًا المقاومة الفلسطينية بـ "العدو القاسي" الذي يريد قتل جميع الإسرائيليين.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الجهود لا تزال مستمرة منذ ديسمبر الماضي، من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفاد نتنياهو، أن إسرائيل وافقت في 27 مايو الماضي على صفقة تحرير الأسرى الإسرائيليين، بدعم كامل من الولايات المتحدة، متهمًا حركة حماس في الوقت نفسه بعرقلة الصفقة ورفض إجراء مفاوضات حقيقية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إعادة جثامين 6 أسرى إسرائيليين من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، زاعمًا أن المقاومة الفلسطينية قتلت الأسرى المحتجزين قبل وقت قصير من وصول الجيش الإسرائيلي.