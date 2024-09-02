طقس الأيام المقبلة.. وموعد نهاية فصل الصيف 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد انتهاء فصل الصيف 2024 وبدء فصل الشتاء رسميًا في مصر، خاصة وأن صيف العام الحالي شهد موجات حارة غير مسبوقة.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، تفاصيل وموعد انتهاء فصل الصيف 2024 في مصر وبدء فصل الشتاء رسميًأ.

ومن المقرر أن ينتهي فصل الصيف 2024 يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر المقبل، وذلك بعدما بدأ يوم الخميس الموافق 20 يونيو الماضي، وهو ما يعني استمرار مدة فصل الصيف 2024 نحو 95 يومًا.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس الأيام المقبلة يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

كما تشهد الأيام المقبلة ، طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا.

وتتأثر حالة الطقس خلال الأيام المقبلة برياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

كما يشهد طقس الأيام المقبلة، فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الوادي الجديد، على فترات متقطعة.