مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم دورة تدريبية في ريادة الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت مديرية الشباب و الرياضة بجنوب سيناء "إدارة تمكين الشباب "، اليوم الاثنين، دورة تدريبية في مجال ريادة الأعمال بمركز التنمية الشبابية بمدينة طور سيناء، وذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" .

وتناولت الدورة أهم الأساسيات لرائد الأعمال، وكيفية إدارة المشروعات، بهدف فتح سوق العمل للشباب، وآليات عرض منتجاتهم، والإقبال على العمل الحر.

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة،: إنه جرى تنظيم الدورة التدريبية لتشجيع الشباب والفتيات ليصبحوا أصحاب مشروعات، والقضاء على مشكلة البطالة، وتغيير ثقافة العمل الحر من خلال تشجيع الشباب والفتيات على تنفيذ أفكارهم الخاصة بإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب الجاد، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن مبادرة رئيس الجمهورية تهدف إلى تحقيق مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا، وتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم، وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح الشخصي والمهني، ودعم الآخرين وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يخضع سفراء مبادرة بداية للتأهيل والتدريب .