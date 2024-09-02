شكرا لقرائتكم خبر عن الكشكى: تنسيق بين الحكومة والحوار الوطنى للحصول على بيانات لملف الدعم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن المجموعة الاقتصادية للحوار الوطني تواصل عملها لدراسة كل أبعاد قضية الدعم وتحدياتها خلال الفترة الراهنة، والتوصل إلى رؤية متكاملة تنحاز للمواطن، يتم التعامل بها مع إشكاليات الدعم وتحديد أفضل صورة ممكنة تناسب الأسرة المصرية وتحقق لها الاستفادة في تخفيف أعبائها المعيشية.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك تنسيق كبير بين الحكومة والحوار الوطني للحصول على كافة المعلومات والبيانات الدقيقة الخاصة بملف الدعم والمستحقين له، حتى صياغة تصور دقيق يعالج التحديات الراهنة، وذلك تمهيدا لوضع خارطة الجلسات النقاشية.

ونوه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأنه تم الإتفاق على أن تكون جلسات الدعم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.