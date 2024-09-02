شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة..التحالف الوطنى يتفقد أعمال إعادة إحلال وتجديد 15 منزلا بالزعفرانة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود الدولة المصرية الشاملة لتطوير وتحسين حياة المواطنين، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، قامت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بزيارة تفقدية لأعمال إعادة إحلال وتجديد 15 منزلاً بمدينة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الزيارة حضور نخبة من القيادات التنفيذية بمؤسسة "حياة كريمة" وقيادات المحافظة، حيث تم الاطلاع على سير العمل في المشروع والوقوف على احتياجات الأهالي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وبهذه المناسبة، أكدت السفيرة نبيلة مكرم على أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تساهم بشكل كبير في تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية المستدامة في المناطق الريفية.

