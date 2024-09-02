بايدن: لا أعتقد أن نتانياهو يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق للاسرى

أشار الرئيس الاميركي جو بايدن، الى انه "لا أعتقد أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق للاسرى"، كاشفا عن أننا "قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق نهائي لتبادل الأسرى".

وافادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جلسة للحكومة، بأنه "سيكون هناك رد قوي على قتل أبنائنا الاسرى في غزة".

كما أكد أنه "يجب أن نبقى في محور فيلادلفيا لتحقيق أهداف الحرب"، معتبرا أنه "سيكون من الصعب العودة إلى محور فيلادلفيا إذا خرجنا منه".