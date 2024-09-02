المصادقة على ثلاثة مرشحين أبرزهم قيس سعيّد للانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن القائمة النهائية للمرشحين الى الانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 آب قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".

واكدت الهيئة إن القائمة تشمل كل من العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد، مؤكدة على استحالة تنفيذ القرارات المعلنة من قبل المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين، وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، ومنذر الزنايدي.