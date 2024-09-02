"الاونروا": تم تدمير أو إتلاف أكثر من 70% من مدارسنا بغزة وأصبحت الغالبية العظمى منها ملاجئ

افاد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، بأن "أكثر من 70% من مدارس الوكالة في غزة قد دمرت أو تضررت جراء القصف الإسرائيلي منذ تشرين الاول الماضي"، لافتا الى ان "يعود الأولاد والبنات في جميع أنحاء المنطقة إلى مدارس الأونروا باستثناء غزة".

واوضح، "‏يعيش أكثر من 600 ألف طفل تحت الأنقاض ويعانون من صدمة نفسية عميقة وما زالوا محرومين من التعليم والدراسة وكان نصفهم في مدارس الأونروا"، مؤكدا أن "‏كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة كلما زاد خطر ضياع جيل".

وأشار إلى أنه "‏في غزة تم تدمير أو إتلاف أكثر من 70% من مدارسنا وأصبحت الغالبية العظمى منها الآن ملاجئ مكتظة بمئات الآلاف من الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعلم".

ورجح أنه "‏في غياب وقف إطلاق النار، من المرجح أن يقع الأطفال فريسة للاستغلال بما في ذلك عمالة الأطفال والتجنيد في الجماعات المسلحة".