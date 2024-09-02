"يسرائيل هيوم": الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 7 من المتظاهرين في تل أبيب

افادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 7 من المتظاهرين في تل أبيب".

وامس، تظاهر أكثر من 100 شخص في تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيليّة، ضدّ الحكومة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل الأسرى، تزامنًا مع إغلاق الطّريق السّريع رقم 4 في مناطق عدّة.

وفي اليوم الـ332 للحرب على غزة، أُعلن في إسرائيل بدء إضراب عام، تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إبرام صفقة، في وقت تخطط فيه واشنطن لتقديم مقترح اتفاق نهائي إلى الأطراف خلال الأسابيع المقبلة.