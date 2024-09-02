افادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال جلسة للحكومة، بأنه "سيكون هناك رد قوي على قتل أبنائنا الاسرى في غزة". كما أكد أنه "يجب أن نبقى في محور فيلادلفيا لتحقيق أهداف الحرب"، معتبرا أنه "سيكون من الصعب العودة إلى محور فيلادلفيا إذا خرجنا منه".

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: يجب أن نبقى بمحور فيلادلفيا لتحقيق أهداف الحرب وردنا على قتل أبنائنا الاسرى في غزة سيكون قويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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