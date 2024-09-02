حزب الله اعلن استهداف موقعي زبدين الرمثا بالاسلحة الصاروخية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الاثنين 2-9-2024، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:55 من بعد ظهر يوم الاثنين 2-9-2024، موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".