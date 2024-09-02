اليونيفيل: الهجمات على المدنيين تشكل إنتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف

أوضحت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل ان "صباح هذا اليوم، إستهدفت سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف على طريق صور-الناقورة، والشركة متعاقدة مع اليونيفيل، حيث قتل الموظف المتعاقد وشخص آخر في السيارة علمنا أنه كان في زيارة من الخارج".
وأعربت اليونيفيل عن "أسفها لإصابة و مقتل العديد من الأشخاص منذ 8 تشرين الأول،" مشددةً على أن "الهجمات على المدنيين تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف".
وقالت ارديل: "مجددًا، اننا نحث جميع الأطراف على وضع أسلحتهم جانبًا، فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا".
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