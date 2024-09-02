ا ف ب عن معهد دراسة الحرب: القوات الروسية حقّقت في أب أكبر تقدّم في أوكرانيا منذ تشرين الاول 2022

حققت القوات الروسية في آب أكبر تقدّم شهري لها منذ تشرين الأول 2022 في أوكرانيا بسيطرتها على 477 كيلومترا مربعا، وفق بيانات نشرها معهد دراسة الحرب وحللتها وكالة فرانس برس.
واشارت الى ان "الجيش الأوكراني حقّق تقدما سريعا مطلع آب في روسيا، في منطقة كورسك، على مساحة تزيد عن 1100 كيلومتر مربع في أسبوعين وعلى بعد أقل من 35 كيلومترا من العاصمة الإقليمية، إلا أن هذه الجبهة بدأت تشهد جمودا".
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