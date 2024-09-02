العسومي يهنئ الشيخ عبدالله آل الشيخ بإعادة تعيينه رئيساً لمجلس الشورى السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، وذلك لنيله الثقة الملكية السامية بإعادة تعيينه رئيسًا لمجلس الشورى السعودي، معربًا عن خالص تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد والنجاح في استكمال مسيرته البرلمانية الحافلة بالعديد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات الوطنية والعربية والدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هذه الثقة الملكية السامية تُجسد الجهود الوطنية المخلصة التي يقوم بها معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ من خلال رئاسته لمجلس الشورى السعودي، وتعكس الخبرة البرلمانية العريقة التي يتمتع بها على كافة المستويات العربية والدولية، وتمثيله المُشرِف للمملكة العربية السعودية في كافة المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.

وأكد "العسومي" بهذه المناسبة أن الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ صاحب دور رائد في مجال الدبلوماسية البرلمانية، ويتمتع بثقل برلماني كبير وله بصمات واضحة في الدفاع عن القضايا العربية أمام كافة المحافل البرلمانية الدولية.