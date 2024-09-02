أمريكا تستولى على طائرة الرئيس الفنزويلي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، إن السلطات الأمريكية استولت على طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلتها إلى ولاية فلوريدا.

وذكرت تلك الوسائل أن "الطائرة تعود للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتمت مصادرتها من قبل الولايات المتحدة في جمهورية الدومينيكان، ثم إرسالها إلى ولاية فلوريدا".

وأفاد التقريرالمنشور، نقلا عن مسؤولين لم يذكر أسماءهم بأن "الولايات المتحدة استولت على طائرة الرئيس مادورو، وقررت أن الاستحواذ عليها يأتي ردا على انتهاك العقوبات المفروضة بحقه".

وأجريت الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، في 28 يوليو الماضي، وأعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز نيكولاس مادورو، فيما احتل زعيم المعارضة إدموندو غونزاليس، المركز الثاني.

وفي اليوم التالي، خرج المعترضون على نتائج الانتخابات للاحتجاج، وبدأت الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في كاراكاس ومدن أخرى، وتعرض أكثر من 300 مركز للشرطة للهجوم، وتم تسجيل العديد من أعمال التخريب والنهب.