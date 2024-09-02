بوتين يصل إلى منغوليا لتطوير العلاقات الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى منغوليا في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يتبادل مع رئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الحالية، كما سيناقشان آفاق مواصلة تطوير العلاقات الثنائية من خلال شراكة استراتيجية شاملة.

وسيشارك الرئيس بوتين في الاحتفالات المخصصة للذكرى الـ85 للانتصار المشترك للقوات المسلحة السوفيتية والمنغولية في معركة "خالخين غول"، بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الطرفان مفاوضات بصيغ ضيقة وموسعة.

وكان الرئيس بوتين، قد تلقى دعوة لزيارة منغوليا، في أكتوبر 2023، خلال اجتماع مع أوخناغين خوريلسوخ، في الصين، وكانت الرحلة السابقة للرئيس الروسي إلى هذا البلد في عام 2019.

الرئيس بوتين

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس بوتين، أن تطوير وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة ذات المنفعة المتبادلة مع منغوليا، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية، عشية زيارته لمنغوليا، إن "تطوير الشراكة الشاملة ذات منفعة متبادلة مع منغوليا - جارتنا الوثيقة وصديقتنا القديمة، كان وسيبقى إحدى أولويات السياسة الخارجية الروسية في الاتجاه الأوراسي".