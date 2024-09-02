شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يزور "مصر الخير" لبحث سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعم عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي وتعزيز سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، قامت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، بزيارة مؤسسة مصر الخير، حيث التقت بالدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ورؤساء المجالات المختلفة داخل المؤسسة.

واستمعت السفيرة نبيلة مكرم لعرض مفصل من الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة ورؤساء القطاعات لمجالات عمل المؤسسة المختلفة وأهم الإنجازات التي تحققت منذ تأسيس مؤسسة مصر الخير عام ٢٠٠٧ وحتي الآن وأهم المشروعات الجاري العمل بها حاليآ.

وأشادت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي بدور مؤسسة مصر الخير داخل المجتمع المصري والتنوع في مجالات العمل وما حققته من خدمات تنموية في جميع المجالات لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمواطنين في مختلف المحافظات والوصول بخدماتها الي أبعد نقطة داخل القطر المصري.

وقالت معالي السفيرة أن المجتمع المدني يلقي رعاية واهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومختلف أجهزة الدولة نظرا للدور المحوري و الهام الذي يقوم به جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة المختلفة، مشيرة إلي أن تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي كان بهدف توحيد وتبادل الخبرات بين مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتعزيز التعاون بينها للوصول الي أكبر عدد من المستفيدين وتذليل اي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات والمبادرات، قائلة:" نرغب في أن تتكامل وتتوافق الخبرات وتتنافس المؤسسات منافسة شريفة في مختلف مجالات العمل لخدمة المصريين.

وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر جعل عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني ثقة من القيادة السياسية في المجتمع المدني وإيمانا بدوره وأهميته، مضيفة أن مؤسسة مصر الخير من أكبر المؤسسات التي شاركت في التحالف الوطني وساهمت في خروجه للنور.

ولفتت إلى أنها منذ تشريفها بالعمل رئيسة للأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي وهي تحرص علي عمل زيارات ميدانية لمؤسسات المجتمع المدني، وعدم الاكتفاء باللقاءات أو الاجتماعات التي تتم داخل المقر العام للتحالف أو مجلس الأمناء وذلك لاستعراض أهم مجالات العمل والوقوف علي المشكلات والتحديات التي تواجه سير العمل والقضاء عليها.

وأضافت أن هذه الزيارات لها فائدة اخري شخصية وهي فهم طبيعة عمل المؤسسات ومجالات عملها وكيفية عمل ربط وتعاون بين مختلف القطاعات ومجالات التنمية.

وأكدت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي علي استقلالية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية داخل التحالف مؤكدة أن التحالف لن يتدخل في الشئون الداخلية للمؤسسات، ولكن دوره تعزيز سبل التعاون بين المؤسسات وتنسيق العمل بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، مؤكدة أن التحالف يسعي لعمل نقلة حقيقية وتنموية للمجتمع المصري بالتوازي مع الجهود الحكومية.

وأشاد السفيرة نبيلة مكرم بمؤسسة مصر الخير وتنظيم العمل داخلها ومجالات عملها موضحة أن هذا إنما ينم عن وجود إيمان كبير من العاملين بأهمية العمل الذي يقومون به، وأن أداءهم نابع من قلوبهم ووجود قيادة رشيدة وحكيمة وعلي علم ودراية كبيرة بمجالات العمل التنموي، مثمنة اختيار شعار المؤسسة تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، كما أشادت بالتنسيق والتعاون بين مختلف الإدارات في مصر الخير والحماسة في عرض تفاصيل ومجالات العمل، معربة عن أملها وتطلعها لمزيد من النجاح والتوفيق لمؤسسة مصر الخير.

وأوضحت أن طريق العمل غير مفروش بالورد ولكنه ملئ بالتحديات والعقبات وهو ما يتطلب أن يكون العمل نابعا من القلب وباخلاص وأن يكون بروح الفريق وأن يتم تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات وكذلك المؤسسات.

وأوضحت أن مؤسسة مصر الخير كانت من أوائل المؤسسات التي لبت نداء حملة إيد واحدة وغيرها من الحملات والمبادرات التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمواطنين المستحقين.

من جانبه ثمن الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، زيارة السفيرة نبيلة مكرم لمقر المؤسسة والتعرف عن قرب علي مجالات العمل داخل مؤسسة مصر الخير وما استطاعت أن تحققه خلال السنوات الماضية، مشيراً إلي أن المؤسسة استطاعت تقديم مئات الملايين من الخدمات التنموية في مختلف المجالات لخدمة الأسر الأكثر احتياجا والمواطنين في مختلف ربوع الوطن.

وقال رفاعي إن مصر الخير مؤسسة تنموية غير هادفة للربح تأسست بهدف تنمية الإنسان بشكل شامل، وتكمن مهمتها في مشاركة بناء الأفراد وخدمتهم والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية من خلال العمل على عدد من مجالات التنموية كمجال التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي والابتكار ومناحي الحياة، ودعم وتطوير الجمعيات الأهلية والتنمية المتكاملة إيمانا بأن تكامل تلك المجالات يساهم بصورة مباشرة في تحسين جودة الحياة، ويساهم في القضاء على البطالة والأمية والفقر والأمراض."

مؤكدا أن تنمية الإنسان بشكل عام هو الهدف الأساسي لمؤسسة مصر الخير

وفي نهاية اللقاء سلم الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير درع المؤسسة للسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي تقديراً لجهودها في العمل الأهلي وبصماتها في تعزيز ودعم سبل التعاون بين المؤسسات وجهودها لتذليل اي عقبات تواجه عمل المجتمع المدني