شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يزور بنك الطعام المصري لتعزيز التعاون وتوحيد الجهود والان مع تفاصيل الخبر

قامت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفد من الأمانة الفنية للتحالف الوطني، بزيارة تفقدية لمقر بنك الطعام المصري.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص التحالف على دعم مؤسساته الأعضاء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال الأمن الغذائي.

خلال الزيارة، اطلعت السفيرة على أنشطة وبرامج بنك الطعام المصري المتنوعة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع المصري.

وأشادت بدور البنك المحوري في دعم الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، أعرب الأستاذ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن بالغ تقديره لزيارة معالي السفيرة، مؤكداً على أهمية الدعم الذي يقدمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لمؤسساته. وأكد على التزام بنك الطعام المصري بتوسيع نطاق خدماته لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء.

وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون بين مؤسسات التحالف الأعضاء وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري.