اوضح المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في تعقيب من القاضي ميراي ملاك على ما ورد في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناولها، "انني أنفي نفياً قاطعاً كل ما هو منسوب لي في الفيديو الذي يتم تداوله على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والذي تناولني شخصياً، اذ لا علاقة لي بالإشكال الذي حصل موضوعه. كما أنني أنفي صحّة ما ورد فيه عن كوني مستشارة لوزير الداخلية".

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الأعلى: القاضي ميراي ملاك اكدت بان لا علاقة لها بالفيديو المنشور ونفت كونها مستشارة لوزير الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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