نصار خلال اطلاق نقابتا اطباء الاسنان برنامج السياحة الطبية: لدينا إمكانات عالمية والتقنيات المطلوبة

أطلقت نقابتا أطباء الأسنان في بيروت والشمال المرحلة الاولى من برنامج السياحة الطبية، خلال مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم، في مقر نقابة اطباء الاسنان في بيروت – كورنيش النهر، برعاية الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب والسياحة وليد نصار والإعلام زياد المكاري.

وفي كلمة له، شدد نصار على اهمية المشروع، وقال: "في وزارة السياحة نتكلم عن السياحة الدينية والترفيهية ولكن يجب ان نتكلم عن السياحة الطبية والعلاجية، مع الاسف شهد لبنان هجرة كبيرة لكفاءاته الطبية والعلمية نتيجة للظروف الصعبة التي يمر بها". اضاف: "السياحة الطبية تحتاج اولا واخيرا الى ظروف معينة حيث لدينا إمكانات طبية وعالمية رفيعة جدا اضافة الى التقنيات المطلوبة. ولبنان نعرفه جميعا حيث تبين ان مساهمة السياحة وصلت الى حوالي ٤٠ في المئة من الناتج الوطني".

واردف: "علينا البحث في التعاون مع وزارة الاعلام والنقابات الطبية والمختصة لتقديم رزم سياحية تشجيعية من اجل استقطاب السياح من الدول الغربية ومن كل أنحاء العالم. وعلينا اظهار الصورة الجميلة والجودة في لبنان مع الامل بانتخاب رئيس للجمهورية حتى ينتظم عمل المؤسسات ويعود الوطن الى ما يجب ان يكون عليه". وختم: "إننا نعول على النقابات في لبنان ونعمل على تشجيعها لما في ذلك من مصلحة وطنية".

أما وزير الاعلام فقال: "بداية أتوجه بالشكر للنقيب ولنقابة اطباء الاسنان التي تبادر وتعمل في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، والتي تعطي الامل بأنه مهما صعبت الظروف سيعود لبنان مقصدا للسياحة الطبية والعلاجية". أضاف: "لقد واجه القطاع الطبي صعوبات كبيرة نتيجة الازمة الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا فهاجر عدد كبير من خيرة اطبائنا، ولكن ما يبعث الامل اليوم أننا نشهد عودة عدد كبير منهم الى لبنان". وتابع: "قد يفتقد لبنان الى بعض الثروات الطبيعية الا ان ثروتنا الحقيقية من الادمغة والكفاءات تجعلنا في طليعة دول العالم، لو تم استثمارها وتوفرت فرص الأمان والادارة السليمة. وان الشركاء الأساسيين في حماية البلد هم في القطاع الخاص الذي يبدع بفضل المبادرات الفردية". وقال: "نعمل مع النقيب منذ عامين على هذا المشروع ولكن الظروف لم تسمح بإطلاقه حتى اليوم، فهذه الحملة تغذي السياحة وتشجعها إذ عندما يحضر الاخوان العرب الى لبنان يساهمون في تنشيط الدورة الإقتصادية بأكملها وليس فقط القطاع الطبي. لبنان سباق على صعيد الخدمات ويمكننا ان نكون رياديين دائما على الصعيد الطبي".

اضاف: "ان وزارة الاعلام من واجبها مواكبة هذه الحملات وتشجيع القطاعات الطبية، ونحن سنطلق هذه الحملة من على شاشة تلفزيون لبنان وندعو بقية محطات التلفزة الى إظهار الامور الجميلة وليس فقط اخبار الحرب". وختم: "هذه الحملة ستنجح معكم في ظل توفر الارادة والعمل التعاوني والجاد".

وكانت كلمة لعميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية، ثم قال ممثل نقيب اطباء الاسنان في الشمال البروفسور ناظم الحفار البروفسور جوزيف عيد: "تعتبر السياحة الطبية مجالا متناميا في العالم، حيث يتوجه العديد من الاشخاص من دول اخرى للحصول على خدمات طبية متقدمة، وطب الاسنان هو احد المجالات الاكثر جذبا، نظرا لتنوع العلاجات والتقنيات الحديثة التي يمكن ان يحصل عليها المرضى. وعلينا الا ننسى ان اهمية السياحة الطبية في لبنان، تكمن في امكاناتها لتحفيز الاقتصاد الوطني، وتقديم فرص عمل، وتحسين صورة لبنان كوجهة سياحية عالمية". أضاف: "اما عن التسويق الفعال والذي هو مفتاح النجاح في جذب السياح الصحيين، فيجب ان تستغل وسائل الاعلام الاجتماعية والبرامج الترويجية والمعارض الدولية للتعريف بخدماتنا".

بدوره، قال نقيب اطباء الاسنان في بيروت رونالد يونس: "حين نتكلم عن السياحة الطبية ندرك جميعاً أهمية هذا الموضوع في بلد رائد في هذا المجال. فلبنان بلد سياحي بامتياز وقطاعاته الصحية شكلت دوما مقصدا لأهلنا المغتربين كما لأشقائنا العرب". اضاف: "إذا كانت الظروف الحالية تؤثر سلبا على هذه السياحة إلا أن لبنان أثبت دوما قدرته على النهوض وإعادة التميز والنجاح بعيداً عن أسطورة الفينيق، فلبنان لا يموت لينبعث من رماده، وهو الذي يثبت كل يوم مدى الحيوية والقدرة على إعادة صناعة المستقبل. ضحتك بتحلى بلبنان، شعار حملتنا هو رسالة أمل وإصرار وإرادة حياة. فلبنان كان وسيبقى وطناً للفرح والأمل والإبداع". وتابع: "في إطار التحضيرات عملنا عن قرب مع معالي الوزيرين الصديقين الأستاذ زياد المكاري والأستاذ وليد نصار اللذين أبديا منذ البداية، كل التشجيع والدعم ونتطلع معكم الى المزيد من التعاون لتطوير هذا البرنامج وتعميمه ومواكبته، وهذا يشكل دعماً هاما لإقتصادنا الوطني ومكانتنا العلمية على الساحة العالمية". وشكر لجنة السياحة الطبية التي واكبت هذا العمل وأعضاء مجلس النقابة ورئيس اللجنة الإعلامية.