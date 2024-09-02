اشارت وزارة العدل الأميركية، الى أن "مصادرة الطائرة التي يستخدمها الرئيس الفنزويلي مادورو جاءت بسبب انتهاكها قوانين ضبط الصادرات والعقوبات الأميركية". وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الاميركية، ان "الولايات المتحدة صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ونقلتها إلى فلوريدا".

كانت هذه تفاصيل خبر العدل الأميركية: مصادرة الطائرة التي يستخدمها الرئيس الفنزويلي جاءت بسبب انتهاكها قوانين ضبط الصادرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.