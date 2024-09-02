وزير الطاقة الإسرائيلي: يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم إسرائيل أو حماس

اشار وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الى أنه "يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم إسرائيل أو حماس".

ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "قرار بريطانيا تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اننا "سنعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي"، موضحا أن "تراخيص التصدير التي سنعلقها تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرات".

ولفت في هذا السياق، الى ان "تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل ليس حظرا شاملا على السلاح"، معتبرا أن "الإجراء الذي نتخذه لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل". وأكد أن "لندن مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي". وشدد على اننا "سنواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني".

واشار الى ان "تقييمنا هو أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لضمان وصول إمدادات الغذاء والدواء للمدنيين في غزة"، معتبرا أن "لا شك أن حماس لا تهتم بالقانون الإنساني الدولي".