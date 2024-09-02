مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر: الحريق لا يزال مشتعلا بالناقلة سونيون ولا مؤشر على تسرب النفط

اعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي بالبحر الأحمر، ان "الحريق لا يزال مشتعلا بالناقلة سونيون ولا مؤشر على تسرب النفط".

وغي وقت سابق، اعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، أن "الحوثيين وافقوا على هدنة مؤقتة للسماح للقوارب الصغيرة وسفن الإنقاذ بالوصول إلى ناقلة النفط "سونيون" في البحر الأحمر".

وكانت قد اعلنت مهمة الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر، أن "لا تسرب للنفط من الناقلة سونيون ولا تزال راسية في البحر".

وافادت وكالة "رويترز"، بأن "قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تدرس تنفيذ إجراءات وقائية في البحر الأحمر منها سحب ناقلة النفط سونيون".

ونشر الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله"، مشاهد قيام القوات البحرية اليمنية بإحراق السفينة اليونانية SOUNION التيوما زالت متواجدة في البحر الأحمر، والتي "قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة"، وفق بيان من القوات المسلحة اليمنية، وذلك مع استمرارها في عملياتها العسكرية دعمًا لقطاع غزة.

وكانت قد أعلنت شركة "دلتا تانكرز"، أنّه "لدينا خطط لتحريك سفينة سونيون التي تعرضت لهجوم في البحر الأحمر إلى مكان آمن"، وذلك بعد أن تم إنقاذ طاقم السفينة من قبل البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر.