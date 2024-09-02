قنبلة مائية خطيرة.. شراقي يحذر من انهيار سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - قال أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامع القاهرة عباس شراقي اليوم الأحد إن انهيار سد النهضة يمثل خطرا إقليميا داهما، يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح شراقي في حديث متلفز أن سد النهضة يمثل خطرا يهدد الأمن والسلم الدوليين وهما من أبرز اختصاصات مجلس الأمن.

وأضاف أن الخطر الأكبر على السودان ومن بعدها مصر في حالة انهيار السد لأي سبب كان تكمن في كونه "قنبلة مائية" محملة بمليارات الأمتار المكعبة من المياه، تهدد حياة نحو 20 مليون سوداني يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، بينما تقبع إثيوبيا في أمان تام لبعد العاصمة أديس أبابا بمسافة تزيد على ألف كلم عن موقع بناء السد.

وأشار شراقي إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال السنوات القليلة الماضية بحفر آلاف الآبار الإرتوازية لتوفير مياه الري في بعض المناطق الصحراوية، والبئر الواحد يكلف من مليون إلى 5 ملايين جنيه أي نحو (102 ألف دولار) بحسب طبيعة التربة ووفرة المياه الجوفية.