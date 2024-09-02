بايدن: نتنياهو لا يقوم بما يكفي لإبرام صفقة

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقوم بما يكفي لإبرام اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، في ظل تمسك نتنياهو بالبقاء في محوري نتساريم وفيلادلفيا (محور صلاح الدين).

وأضاف بايدن أن التوصل لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في غزة أصبح قريباً للغاية، لكن بايدن أكد أنه لا يعتقد أن نتنياهو يبذل ما يكفي من الجهد لضمان التوصل لاتفاق من هذا القبيل، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وكان نتنياهو، صرح خلال جلسة للحكومة إنه سيكون هناك رد قوي على قتل المحتجزين الستة الذين عثر عليهم الجيش في غزة أمس الأحد.

وأكد نتنياهو ضرورة البقاء في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) لتحقيق أهداف الحرب، قائلا "سيكون من الصعب العودة إلى محور فيلادلفيا إذا خرجنا منه"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وزعمت إسرائيل أن المحتجزين قتلوا برصاص أطلق عليهم من مسافة قريبة قبل العثور عليهم بنحو 48 إلى 72 ساعة، فيما حمّلت حركة حماس، الاحتلال والإدارة الأميركية مسؤولية حياة الأسرى، مؤكدة أنه كان يمكن الحفاظ على حياتهم بإبرام صفقة.