الخارجية: قضية المياه مسألة وجودية لمصر.. ولن نسمح بالمساس بسيادة الصومال

الشارقة - اميمة ياسر - نشر الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، جزءًا من تصريحات وزير الخارجية د بدر عبد العاطي، وذلك خلال لقائه مع رؤساء الهيئات الإعلامية ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف القومية والخاصة.

وقال بكري، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إن وزير الخارجية نوه خلال اللقاء أن «قضية المياه هي مسألة وجودية لمصر وليست أمن قومي فقط».

وشدد على أن «مصر لن تسمح بالمساس بالوحدة الإقليمية وسيادة دولة عربية هي الصومال»، موضحًا أن «مصر استجابت لطلب الحكومة الشرعية في الصومال، وأيضا مجلس السلم والأمن الإفريقي».

وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بمبدأ «التوازن الإستراتيجي» الذي طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموقفها ضد الأحلاف ورفض الاستقطاب.

ولفت عبد العاطي، إلى أن المصلحة الوطنية تحكم مصر في سياستها الخارجية، مؤكدًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في كل مواقفها.