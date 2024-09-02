الشئون العربية بالصحفيين تستضيف السفير حسام زكي بالنقابة

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، غدا الثلاثاء السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في حوار مفتوح حول " الجامعة العربية وتحديات المنطقة .. رؤى وسيناريوهات مستقبلية، متحدثا عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب فى السودان.

وأعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أن اللقاء الذى أعده الكاتب الصحفى إسلام أبو المجد، يأتي في وقت نحتاج فيه إلى الكثير من الإجابات، حول التداعيات الجارية من الأحداث التى تشهدها المنطقة، ودور الجامعة العربية فى الوقت الراهن، فى محاور عدة، وأن مشاركة السفير حسام زكى فى تقديم رؤيته الآن حول هذا القضايا الشائكة أمر مهم ، خاصة بما يحمله من خبرات كبيرة، فى مجال الدبلوماسية المصرية والعربية حيث أن السفير زكى قد تولى منصب أمين عام مساعد لجامعة الدول العربية، منذ عام 2016 حتى الآن، وتقلد خلال مسيرته الدبلوماسية عدداً من المناصب الرفيعة، منها منصب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وكان سفيرا لمصر بالبرازيل ، وكبير مستشاري وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وعمل في قضايا السياسة الخارجية المصرية والصراع العربي الإسرائيلي، ومفاوضات السلام، والمصالحة الوطنية الفلسطينية، وكان نائبا لمدير مكتب وزير الخارجية، وكذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، وسفيرا لمصر في المملكة المتحدة خلال، ومديرا لإدارة دول المشرق العربي بوزارة الخارجية .