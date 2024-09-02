32 صورة مرعبة.. أخطر القتلة بالسموم على وجه الأرض



محمد اسماعيل - القاهرة - السم هو أحد أقدم الأسلحة وأكثرها فعالية في مملكة الحيوان، إذ يوفر للمخلوقات وسيلة فعالة للهجوم أو الدفاع. على سبيل المثال، يُعتقد أن سم العنكبوت قد تطور من بروتين واحد منذ 375 مليون سنة، بينما ظهر سم الثعبان لأول مرة منذ 60 إلى 80 مليون سنة. وحدد العلماء ديناصورًا من العصر الطباشيري المبكر (منذ 145 إلى 66 مليون سنة) كان يستخدم السم لوضع فريسته في "حالة صدمة سريعة"، وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2009.

تطور السم عدة مرات عبر جميع مجموعات الحيوانات، باستثناء الطيور، مع تطور قوته من خلال سباق تسلح كيميائي جنبًا إلى جنب مع مقاومة الهدف للسم. تُقدَّر نسبة الحيوانات السامة بنحو 15% من إجمالي الحيوانات، بدءًا من قنديل البحر بحجم ظفر إصبعك وحتى السحالي والثعابين العملاقة. وفيما يلي 32 من أكثر الحيوانات سمية على وجه الأرض.

قنديل البحر المربع إيروكاندجي

قنديل البحر المربع إيروكاندجي (Carukia barnesi) هو نوع صغير، يصل قطره إلى (2 سم) فقط، ومع ذلك فإن مخالبه اللاسعة، التي يمكن أن تمتد حتى (متر واحد)، يمكن أن تلحق ضررًا شديدًا. يهاجم سمه - الذي يسبب متلازمة إيروكاندجي - الجهاز العصبي ويمكن أن يشل الرئتين والقلب. يهاجم قنديل البحر باستخدام الخلايا اللاسعة المتخصصة التي تبطن مخالبه الأربعة، ويطلق أشواكًا مليئة بالسم على هدفه، وفقًا للمتحف الأسترالي. والسم الذي يفرزه هو نظام الدفاع الذي يستخدمه الإيروكانجي ضد الحيوانات المفترسة المحتملة.

خلد الماء.. سم التزاوج

يحتوي ذكر خلد الماء البالغ (Ornithorhynchus anatinus) على نتوءات مجوفة على أرجله الخلفية مرتبطة بالغدد التي تنتج السم. يبلغ إنتاج السم ذروته خلال موسم التزاوج، ما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنه يستخدم كسلاح للتنافس مع الذكور الآخرين للوصول إلى الإناث، وفقًا لمنظمة الحفاظ على خلد الماء الأسترالية.

يحقن خلد الماء السم عن طريق لف أرجله حول الضحية ودفع النتوءات في لحم منافسه، وفقًا لمدونة كتبتها بيانكا أوب دن برو، عالمة السموم في جامعة ملبورن في أستراليا. سم خلد الماء ليس قاتلاً للإنسان (أو خلد الماء الآخر)، لكنه يمكن أن يسبب تورمًا وألمًا شديدًا.

المامبا السوداء.. قطرتان لقتل شخص

المامبا السوداء (Dendroaspis polylepis) هي أطول الثعابين السامة في أفريقيا، ويصل طولها إلى حوالي (2.5 متر). وهي أيضًا واحدة من أسرع الثعابين على وجه الأرض، تصل سرعتها إلى حوالي (20 كم / ساعة)، وفقًا لـ National Geographic.

إذا لم يتم علاجها، فإن لدغة المامبا السوداء تكون قاتلة دائمًا تقريبًا. يحتوي كل ناب من ناب المامبا السوداء البالغة على ما بين 12 و 20 قطرة من السم، ولا يتطلب الأمر سوى قطرتين لقتل إنسان، كما كتب ريان بلومنثال، أخصائي الطب الشرعي في جامعة بريتوريا، لموقع The Conversation.

الحلزون المخروطي.. 10 آلاف مركب في السم

تنمو القواقع المخروطية الجغرافية (Conus geographus)، الموجودة في الشعاب المرجانية في المحيطين الهندي والهادئ، حتى يصل طولها إلى (15 سم) وهي الأكثر سمية من بين 500 من القواقع المخروطية المعروفة. يوجد أكثر من 10000 مركب نشط في سمها، والذي يتم توصيله من خلال سن يندفع من ملحق مرن وقابل للتمدد يسمى خرطوم، وفقًا لـ National Geographic.

لا يوجد مضاد للسم للدغة القواقع المخروطية، ويتضمن العلاج إبقاء الضحية على قيد الحياة حتى تتلاشى السموم. توفي حوالي 15 شخصًا بسبب لسعات القواقع المخروطية في السنوات الثلاثين الماضية، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ونشرت في المجلة الدولية لعلم الأدوية السريرية والعلاج.

نملة الرصاص.. السم في طلقة

تُسبِّب نمل الرصاص (Paraponera clavata) واحدة من أكثر لسعات النمل إيلامًا في العالم - والتي غالبًا ما تُشبَّه بإطلاق رصاصة - ويمكن أن يستمر الألم دون توقف لمدة تصل إلى 24 ساعة. تحمل هذه المخلوقات، التي يبلغ طولها (2 سم) فقط، لسعة قوية في أجسامها الصغيرة. تحقن نملة الرصاص السم الذي يستهدف الخلايا العصبية المشاركة في إدراك الألم، ما يتسبب في شلل في موقع اللسعة واهتزاز لا يمكن السيطرة عليه. في حين أن سمها يشل ويقتل الكائنات الحية الصغيرة، فإن اللسعات ليست قاتلة للبشر.

تنين كومودو.. أكبر سحلية سامة

يمكن أن يصل طول أكبر السحالي على وجه الأرض، تنين كومودو (Varanus komodoensis)، إلى (3 أمتار). إلى جانب الأسنان الضخمة المسننة التي تستخدمها لتمزيق الفرائس واللعاب المليء بالبكتيريا، تستخدم تنانين كومودو أيضًا السم الذي تنتجه الغدد الموجودة في فكيها السفليين لإسقاط الفريسة.

وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2009، يتسبب هذا السم في حدوث صدمة ويمنع الدم من التجلط، ما يؤدي في النهاية إلى القضاء على الضحية والسماح للتنانين بالتلذذ بالطعام بوتيرة مريحة.

ترتبط تنانين كومودو ارتباطًا وثيقًا بسحلية ميجالانيا (Varanus priscus)، وهي سحلية ضخمة منقرضة يمكن أن يصل طولها إلى (7 أمتار) - ما يجعلها أكبر حيوان سام عاش على الإطلاق، وفقًا للدراسة.

ضفدع برونو ذو الرأس الخوذة

ضفادع برونو ذو الرأس الخوذة (Aparasphenodon brunoi) - على عكس أقاربها السامة التي تنقل السموم من خلال إفرازات الجلد - سامة. وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2015، تحقن هذه الضفادع الصغيرة سمها القاتل من خلال الأشواك الموجودة على رؤوسها.

يخزن السم في الغدد الجلدية حول رؤوسها، وجاهزة للتوصيل من خلال الأشواك العظمية التي تبطن جماجمها. يُقدر أن سم ضفدع برونو ذي الرأس الخوذة أقوى بنحو 25 مرة من سم الأفعى الحفرية. وفقًا لمجلة New Scientist، فإن (1 جرام) فقط من سم هذا النوع يمكن أن يقتل 80 شخصًا.

الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء

هناك 4 أنواع من الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء: الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء الكبير (Hapalochlaena lunulata)، والأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء الجنوبي (Hapalochlaena maculosa)، والأخطبوط ذو الخطوط الزرقاء (Hapalochlaena fasciata)، والأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء الشائع (Hapalochlaena nierstraszi). وهي جميعها صغيرة بما يكفي لتناسب راحة يدك وتحتوي على سم عصبي قوي يمكن أن يشل ويقتل البشر في غضون دقائق. ولا يوجد أيضًا ترياق معروف لسمها.

سميت بهذا الاسم بسبب الحلقات الملونة التي تظهر عندما يشعر الأخطبوط بالتهديد أو عندما يستعد لتوزيع السم.

أفعى راسل.. أخطر ثعابين العالم

وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2021، فإن أفعى راسل (Daboia russelii) هي واحدة من أخطر أنواع الثعابين في العالم، وهي مسؤولة عن غالبية حالات الوفاة الناتجة عن لدغات الثعابين والتي يبلغ عددها 58000 حالة في الهند كل عام. تقتل الأفعى الكثيرين لأنها تجمع بين السم القوي والقرب من البشر - غالبًا ما تستريح الثعابين في حقول الأرز وتتقاطع مع المزارعين خلال موسم الحصاد.

وفقًا لتقرير صدر عام 2014، يمكن أن يؤدي سمها إلى مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك النزيف الشديد وتلف الأعضاء وفشل الكلى. يتوفر مضاد السم، لكن الأشخاص الذين تعرضوا للعض غالبًا ما يكونون في المناطق الريفية دون وصول سريع إلى الرعاية، بينما لا يزال الكثيرون يعتمدون على المعالجين التقليديين بدلاً من المتخصصين الطبيين.

عنكبوت سيدني القمعي

تعيش عناكب سيدني القمعية (Atrax robustus) في المناطق الساحلية في شرق أستراليا. يمكن أن يصل عرض الإناث إلى (8 سم)، بينما يبلغ عرض أكبر ذكر مسجل (7.9 سم) - بحجم الميدالية الذهبية الأوليمبية تقريبًا. يحتوي السم الذي ينتجه الذكور على سم عصبي يمكن أن يكون مميتًا للبشر.

يمكن أن تقتل لدغة عنكبوت سيدني القمعي في أقل من 15 دقيقة، على الرغم من عدم تسجيل أي وفيات منذ تقديم مضاد السم قبل ما يقرب من 50 عامًا.

يرقة السرج

تتميز يرقات العث ذات الظهر السرجي (Acharia stimulea) بألوان زاهية وتمتلك أشواكًا سامة تبرز من جسمها. وتعيش في جميع أنحاء شرق الولايات المتحدة، من فلوريدا حتى نيويورك وحتى أقصى الغرب في تكساس.

الأشواك مدببة وجوفاء وتغوص بعمق في أنسجة الضحية قبل أن تنكسر. يمكن أن يسبب السم مجموعة من الأعراض، من الشرى إلى الصدمة التأقية وجلطات الدم والنزيف، وفقًا لجامعة فلوريدا.

العناكب البرازيلية المتجولة

جميع العناكب البرازيلية المتجولة سامة، ويؤثر خليط السموم الذي تنتجه على الجهاز العصبي العضلي. يشعر البشر بألم حارق في موضع اللدغة، إلى جانب التعرق والقشعريرة. بعد حوالي 30 دقيقة من اللدغة، يمكن أن يعاني الضحايا من التشنجات، وعدم وضوح الرؤية، وسرعة أو بطء معدل ضربات القلب وانخفاض حرارة الجسم، إلى جانب أعراض أخرى - بما في ذلك الانتصاب المؤلم وطويل الأمد.

الوفيات نادرة، مع ذلك. وفقًا لدراسة نُشرت في عام 2000، نُسبت 15 حالة وفاة إلى هذه العناكب في البرازيل منذ عام 1903.

العقرب المميت

يعتبر العقرب المميت (Leiurus quinquestriatus) أحد أخطر أنواع العقارب في العالم. تسبب لدغته الألم والشلل، وفقًا لجامعة ولاية أريزونا. تعيش هذه العقارب في الصحراء والأراضي الشجرية من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط وتختبئ تحت الصخور أثناء انتظارها مرور الفريسة. إنه نوع كبير، يصل طوله إلى ما يقرب من (10 سم)، ويمكن أن يضرب بسرعات لا تصدق تصل إلى (130 سم) في الثانية.

على الرغم من أن السم مؤلم للغاية، إلا أنه نادرًا ما يكون مميتًا للبالغين الأصحاء. كما يتم التحقيق فيه لدوره المحتمل في علاج السرطان.

اللوريس البطيء

اللوريس البطيء (جنس Nycticebus) هو الرئيسيات السامة الوحيدة في العالم. هذه الحيوانات الصغيرة ذات الفراء، والتي تنتمي إلى جنوب شرق آسيا، لديها نظام توصيل فريد لسمها. فهي تفرز زيتًا سامًا من الغدد الموجودة في أعلى أذرعها، وعندما تشعر بالتهديد، ترفع أذرعها وتلعق هذه الغدد، وتجمع الزيت مع لعابها لإنتاج لدغة سامة.

تسبب هذه اللدغة المليئة بالسم تعفن اللحم. كما يمكن أن تؤدي إلى صدمة الحساسية، وفي حالات نادرة، الموت.

الكوبرا الملكية

تعد الكوبرا الملكية (Ophiophagus hannah) أطول ثعبان سام على وجه الأرض، حيث يصل طولها إلى (5.5 مترًا)، وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن. إذا شعرت بالتهديد، فإنها ترفع رؤوسها عن الأرض وتفتح الجلد حول رؤوسها. في حين أن سمها ليس الأكثر قوة، إلا أن الثعبان يمكن أن يوصل كميات هائلة في كل لدغة - ويميل إلى الضرب عدة مرات أثناء كل هجوم. كتب شون ب. كارول، عالم الأحياء الجزيئية بجامعة ماريلاند، في صحيفة نيويورك تايمز: "إن لدغة واحدة يمكن أن تقتل إنسانًا في حوالي 15 دقيقة".

النمل الناري الأحمر

النمل الناري الأحمر (Solenopsis invicta) يعيش اصلا في أمريكا الجنوبية، لكنه اكتسب موطئ قدم كنوع غازي في الولايات المتحدة وأستراليا. تلتصق نملة النار العاملة بالجلد باستخدام فكيها ثم تحقن السم في ضحاياها بلسعتها، وفقًا لجامعة فلوريدا.

اللسعات مؤلمة ويمكن أن تؤدي إلى ردود فعل تحسسية، بما في ذلك الصدمة التأقية، والتي في حالات نادرة يمكن أن تكون قاتلة. حوالي 1٪ من السكان لديهم حساسية مفرطة للسم وهم معرضون لخطر التعرض لردود فعل تحسسية مميتة، وفقًا لجامعة تكساس إيه آند إم.

ثعبان التايبان الداخلي

يعتبر ثعبان التايبان الداخلي (Oxyuranus microlepidotus) من أكثر أنواع الثعابين سمية في العالم، وهو من الأنواع الأصلية في وسط وشرق أستراليا. ووفقًا لدراسة نُشرت في عام 2007، فإن سمه هو أحد أقوى السموم على الإطلاق. ووفقًا لحديقة حيوان أستراليا، فإن لدغة واحدة تحتوي على ما يكفي من السم لقتل 100 إنسان.

تشمل أعراض لدغة ثعبان التايبان الداخلي الصداع والغثيان وآلام البطن والشلل. وإلى جانب قوته الشديدة، يحتوي سمه أيضًا على إنزيم خاص يساعد في زيادة معدل الامتصاص.

لحسن الحظ، نادرًا ما يتلامس ثعبان التايبان الداخلي مع البشر، ما يعني أنه لم يتم تسجيل سوى لدغات قليلة.

الخفاش مصاص الدماء

بجناحيها اللذين يبلغ طولهما (18 سم)، تعد الخفافيش مصاصة الدماء الشائعة (Desmodus rotundus) ثدييات سامة تستخدم لدغتها لمساعدتها على التغذية على الدم. تستهدف عادة الحيوانات الكبيرة مثل الأبقار والخيول والخنازير والأغنام أثناء نومها. تستخدم الخفافيش مصاصة الدماء قواطعها الحادة لثقب جلد ضحيتها قبل توصيل السم أثناء امتصاص الدم عبر قنوات على جانبي لسانها.

وصفت اللدغة بأنها غير مؤلمة، وسمها له خصائص مضادة للتخثر تؤخر تخثر الدم، ما يسمح للخفاش بالتغذية طالما احتاج.

سمكة الحجر

سمكة الحجر (Synanceia) هي مجموعة من الأسماك تتكون من 5 أنواع، يمكن لجميعها أن تسبب لسعة سامة مميتة محتملة. تجلس هذه الأسماك، التي توجد في الشعاب المرجانية الساحلية في المحيطين الهندي والهادئ، ساكنة تمامًا على قاع البحر، في انتظار فريسة غير منتبهة تسبح بجانبها.

سم السمكة مخصص للدفاع، وليس لإخضاع وجبتها التالية. تحتوي أشواكها الظهرية على سم يتم إطلاقه تحت الضغط - إذا وقفت عليها، على سبيل المثال. يمكن أن تسبب لسعة سمكة الحجر ألمًا شديدًا وتورمًا في الموقع، والذي يمكن أن ينتشر إلى بقية الساق أو الذراع في غضون دقائق. والوفيات نادرة للغاية، ولكن يمكن أن تحدث.

عنكبوت الأرملة السوداء الجنوبية

عناكب الأرملة السوداء الجنوبية (Latrodectus mactans) هي نوع صغير يوجد في جميع أنحاء جنوب شرق الولايات المتحدة وله لدغة سيئة. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن سمها عبارة عن سم عصبي قوي للغاية. يسبب الألم في منطقة اللدغة، والذي ينتشر بعد ذلك إلى الصدر والبطن وربما الجسم بالكامل.

نادرًا ما تكون اللدغات مميتة، لكنها يمكن أن تقتل الأطفال وكبار السن، مع أعراض شديدة بما في ذلك النوبات وصعوبة التنفس.

قنديل سفينة الحرب البرتغالية

قنديل سفينة الحرب البرتغالية (Physalia physalis) هو قنديل بحر سام. تشكل هذه المخلوقات في الواقع مستعمرة من الأفراد المتطابقين وراثيًا بأشكال ووظائف مختلفة، والتي تعمل معًا ككائن واحد. تطفو هذه المخلوقات على سطح المحيط، تاركة خيوطًا طويلة من المجسات في الماء، يصل طولها أحيانًا إلى (30 مترًا)، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA). تحتوي مجساتها على أنابيب شائكة تشل فريستها وتقتلها. في حين أن لدغتها نادرًا ما تكون قاتلة للبشر، إلا أنها مؤلمة للغاية.

الأفعى البنية الشرقية

وفقًا للمتحف الأسترالي، فإن الأفعى البنية الشرقية (Pseudonaja textilis)، وهي الأفعى الأكثر فتكًا في أستراليا، لها سم قوي للغاية يمكن أن يسبب نزيفًا داخليًا وشللًا. غالبًا ما تكون اللدغة الأولية غير مؤلمة ويصعب اكتشافها، ما يعني أن الشخص لن يدرك على الفور أنه في خطر. غالبًا ما توجد الأفاعي البنية الشرقية في ضواحي المدن والبلدات الكبيرة، وكذلك الأراضي الزراعية، ما يجعلها على اتصال وثيق بالناس بانتظام. تنتج العديد من اللدغات عن محاولة الناس قتل هذه الثعابين.

أسماك الأسد الحمراء

أسماك الأسد الحمراء (Pterois volitans) هي أسماك جميلة ولكنها مميتة لها غدد سم داخل أخاديد عمودها الفقري. يسبب هذه السم آلامًا مبرحةً وضيقًا في التنفس وشللًا، وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. تعيش أسماك الأسد الحمراء في المحيطين الهندي والهادئ الجنوبي، لكنها أصبحت نوعًا غازيًا في منطقة البحر الكاريبي وعلى طول الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة، حيث انفجرت أعدادها.

العنكبوت أحمر الظهر

تميل العناكب ذات الظهر الأحمر (Latrodectus hasselti)، المعروفة أيضًا باسم الأرامل السوداء الأسترالية، إلى العيش في المناطق التي يتواجد فيها البشر وغالبًا ما تجد مأوى في أكوام القمامة والسقائف والمراحيض. يمكنها العيش في أي مكان تقريبًا يوجد فيه طعام لها. لدغات هذا العنكبوت السام شائعة، حيث تتطلب أكثر من 250 لدغة علاجًا بمضادات السموم كل عام، وفقًا للمتحف الأسترالي. يمكن أن تكون اللدغات قاتلة، ويعمل السم على الأعصاب مسببًا الألم وضعف العضلات والغثيان والقيء.

وحش جيلا

وحش جيلا (Heloderma doubtum) هو سحالي سامة توجد في جميع أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، وتسبب لدغاتها آلامًا مبرحةً. وحش جيلا أسود اللون بنمط وردي أو برتقالي، ويصل طوله إلى (56 سم). لديه أسنان كبيرة محززة في فكيه السفليين، تطلق السم أثناء المضغ، وفقًا لمعهد سميثسونيان الوطني لحديقة الحيوان وعلم الأحياء المحافظة. سمه مشابه في قوته لسم الأفعى الجرسية الماسية الغربية (Crotalus atrox)، ويسبب لدى البشر ألمًا حارقًا وغثيانًا وارتفاع ضغط الدم، من بين أعراض أخرى. في الحالات القصوى، يمكن أن يسبب الموت.

الدبور الآسيوي العملاق

تُعرف الدبابير الآسيوية العملاقة (Vespa mandarinia) أيضًا باسم "الدبابير القاتلة" بسبب لدغتها المؤلمة للغاية، ويمكن أن يصل طولها إلى (5 سم) ويمكن أن تطلق لسعتها كميات كبيرة من السم. يمكن للدغة واحدة فقط من هذه الدبابير الضخمة قتل خلية نحل كاملة في غضون ساعتين. وبينما يكون سمها أقل قوة من أنواع الدبابير الأخرى، إلا أنها يمكن أن تحقن المزيد في كل لسعة. وفقًا لمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، فإن لسعتها طويلة بما يكفي لاختراق الملابس السميكة. ويمكنها أيضًا أن تلسع عدة مرات، مما يجعلها خطرة على الأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة.

قنفذ الزهور

تعتبر قنافذ الزهور (Toxopneustes pileolus) أحد أكثر أنواع قنافذ البحر سمية في العالم - Toxopneustes تعني "النفس السام". ينقلون سمهم من خلال الزوائد التي تشبه الزهرة على شكل مخالب، والتي تغلق عندما تقترب الفريسة وتبقيها محاصرة. تسبب لدغة قنفذ الزهور الألم ومشاكل الجهاز التنفسي والشلل العضلي، وفقًا لموقع Medscape. تم الإبلاغ عن وفيات بسبب قنافذ البحر، بما في ذلك غواص لؤلؤ يُزعم أنه تعرض للدغة من قنفذ الزهور وغرق بعد أن فقد وعيه بسبب السم.

نجم البحر ذو التاج الشوكي

يبلغ عرض نجم البحر ذو التاج الشوكي (Acanthaster planci) (46 سم)، وهو من الحيوانات المفترسة آكلة اللحوم التي تتغذى عن طريق إخراج معدتها من خلال أفواهها. ثم يلف معدته حول المرجان لهضم الأنسجة. يبلغ طوله 21 ذراعًا ومغطى بأشواك سامة يمكن أن تسبب لسعات سيئة للإنسان. يسبب السم الألم والقيء والتورم - وقد يستمر الألم، لأنه يترك عادةً أشواكًا في ضحاياه يجب إزالتها جراحيًا.

ثعبان الكرايت

يعتبر الثعبان الشائع أحد الأنواع الأربعة الكبرى من الثعابين في الهند التي تسبب معظم الوفيات. يتسبب سم الثعبان الشائع (Bungarus caeruleus) في شلل عضلي يمكن أن يمنع الحجاب الحاجز من الحركة. ويمنع هذا الهواء من دخول الرئتين، مما يتسبب في اختناق الضحية. الثعبان ليلي ويعيش بالقرب من البشر. غالبًا ما تعض الثعابين الأشخاص الذين ينامون على الأرض ليلاً - وغالبًا ما لا يعرف الضحايا أنهم تعرضوا للدغة. يحدث فشل الجهاز التنفسي في حوالي نصف جميع الحالات.

فراشة عثة الحرير العملاقة

تغطي يرقات عثة الحرير العملاقة (Lonomia obliqua)، وهي نوع أصلي في أمريكا الجنوبية، أشواك يمكنها اختراق لحم الإنسان بسهولة وحقن سم قوي للغاية، وفقًا لجامعة ولاية أوهايو. تميل اليرقات إلى التجمع معًا على جذوع الأشجار المنخفضة في النهار، ما يعني أنه يمكن أن يتعرض الضحية للدغات العديد منها في وقت واحد. يتسبب سمها السام في حدوث نزيف داخلي، وفي الفترة ما بين 1989 و2001، توفي 21 شخصًا في جنوب البرازيل نتيجة للدغاتها.

حريش الأمازون العملاق

يعد هذا الكائن من مئويات الأرجل (سكولوبندرا جيجانتيا) ويبلغ طوله (30 سم) من أمريكا الجنوبية هو الأكبر في العالم وقادر على أكل الضفادع والفئران والسحالي. يتم توصيل سمه من خلال مخالب تحتوي على غدة سامة. يستخدم سمه لاصطياد الفريسة والدفاع عن نفسه. لدغات البشر مؤلمة، لكنها نادرًا ما تكون مميتة، والأطفال معرضون لخطر الموت بشكل أكبر. في عام 2000، سجل الأطباء حالة لطفل حديث الولادة تعرض لعضة من مئويات أمازونية عملاقة وعانى من الألم وجلطات الدم وفرط الحرارة والوذمة.

قنديل البحر الأسترالي الصندوقي

يوجد قنديل البحر الصندوقي الأسترالي (Chironex fleckeri) على طول الساحل الشمالي لأستراليا ويعتبر من أكثر الحيوانات البحرية سمية في العالم. وفقًا للمتحف الأسترالي، فإن لديه جرسًا شفافًا كبيرًا على شكل صندوق مع ما يصل إلى 60 مجسًا في القاعدة. يمكن أن يصل طول المخالب إلى (3 أمتار)، وتحتوي كل خصلة على ملايين الخطافات الصغيرة المملوءة بالسم. سمه مميت للبشر ويمكن أن يكون مميتًا في غضون دقائق فقط من التعرض للدغة. يحتوي كل قنديل بحر على ما يكفي من السم لقتل أكثر من 60 شخصًا.

وفقًا لمجلة ساينس، يموت ما يقدر بنحو 40 شخصًا من لسعات قنديل البحر الصندوقي كل عام.