اعتقال جنرال روسي آخر بتهم فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ)

جرى اعتقال جنرال روسي آخر بزعم تلقيه رشاوى على نطاق واسع، ليصبح أحدث عضو رفيع المستوى في القوات المسلحة الروسية يسقط في حملة واسعة للتصدي للفساد في صفوف الجيش.

وأفادت تقارير بأن الميجور جنرال فاليري موميندزانوف، نائب القائد المسؤول عن المعدات المادية في منطقة لينينجراد العسكرية، حصل على 20 مليون روبل (أكثر من 220300 دولار) لإبرام عقود.

وهو خامس جنرال يتم اعتقاله بتهمة الفساد، وكان النائب السابق لوزير الدفاع بافيل بوبوف من بين أولئك الذين قبلوا رشاوى.

كما تردد أن الميجور جنرال موميندزانوف، الذي عمل في السابق في وزارة الدفاع في موسكو، قد أبرم عقودا بقيمة 1.5 مليار روبل من أجل توفير زي الجنود، بما في ذلك الجنود الذين يقاتلون حاليا في الحرب ضد أوكرانيا.

وأفادت لجنة التحقيق الروسية بأن الجنرال وعائلته، يمتلكون على ما يبدو العديد من الممتلكات والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 120 مليون روبل في موسكو وفورونيج، وتقوم اللجنة بالنظر في شرعية امتلاكهم لهذه الممتلكات.