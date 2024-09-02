سلسلة من الغارات نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفت اطراف شيحين والجبين ومجدلزون وزبقين وياطر والريحان

نفذ الطيران الاسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت اطراف شيحين والجبين ومجدلزون وزبقين وياطر. وافاد مراسل "النشرة" في صيدا، بان الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت سلسلة من الغارات على عدة مناطق جنوبية، ومنها منطقة الريحان في قضاء جزين، حيث سمع دوي الغارات بشكل واضح في منطقتي صيدا واقليم الخروب.

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