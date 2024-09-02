الموسوي: نحن الآن نصنع مستقبل هذا الوطن فقط ومستقبل المنطقة

اكد النائب ابراهيم الموسوي أن "النبي شيت التي قدمت كل هؤلاء الشهداء قد نذرت نفسها وابناءها قرابين في سبيل هذه القضيه وفي سبيل الإمام الحسين وفي سبيل هذه المعركة التي اقسمنا جميعا اننا سنكون فيها حيث يجب ان تكون". وأضاف: "الذين يتكلمون عن المستقبل وعن الغد، الوعد الإلهي واضح في القران الكريم ان الأرض يرثها العباد الصالحون، وبالتالي فإننا عندما نقدم هؤلاء الشهداء نعلم علم اليقين اننا في الاتجاه الصحيح في المكان الصحيح من التاريخ".

وخلال تشييع الشهيد حسين أحمد الموسوي في النبي الشيت، اردف "نقول الى الذين يتحدثون عن المستقبل نحن الآن نصنع المستقبل ليس مستقبل هذا الوطن فقط، بل مستقبل المنطقة العزيز والشريف والكريم". واعتبر ان "ما تفعله المقاومه اليوم ومجاهدوها وشهداؤها هو أرفع دليل على انها تمثل وتجسد القيمه الحقيقيه للأخلاق والإنسانية، أما الذين لا يقومون بواجباتهم ويلومون، فأولئك عليهم ان يفحصوا ضميرهم واإنسانيتهم ورؤيتهم اذا كانوا على صواب، وبالتالي نحن نعلم أنهم على خطأ كبير جدا، عليهم ان يعودوا أولا وآخرا إلى إنسانيتهم وأخلاقهم".

واكد بان "المقاومة باقية على درب الإمام الحسين دائما وابدا، وكلما دعت الحاجة سيكون النداء هيهات من الذلة ولبيك يا حسين".