الحوثيون: استهداف سفينةَ (BLUE LAGOON I) في البحرِ الأحمر بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى اسرائيل

اشارت القواتِ المسلحةِ اليمنية التابعة لحركة انصار الله، الى انه انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ، نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفت سفينةَ (BLUE LAGOON I) في البحرِ الأحمر، وذلك بعددٍ من الصواريخِ المناسبةِ وعددٍ من الطائراتِ المسيرة وقد أصيبت إصابةً مباشرةً بفضل الله.

واوضح البيان، بانه "جاءَ استهدافُ السفينةِ بعدَ انتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة. ونُفذتِ العمليةُ بشكلٍ مشتركٍ بين القوةِ الصاروخية والقواتِ البحريةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ".

اضاف البيان "تجددُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ تحذيراتِها لكافةِ الشركاتِ التي تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ بأنَّ سفنَها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ خلالَ مرورِها في منطقةِ العملياتِ البحريةِ المعلنِ عنها وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها".

واشار الى إنَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ مستمرةٌ في الانتصارِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ ولمقاومتِه الباسلةِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.