هاريس: حان الوقت لوقف إطلاق النار وإعادة الاسرى إلى ديارهم وإنهاء المعاناة في غزة

اشارت نائبة الرئيس الاميركي كاميلا هاريس، الى أنه "حان الوقت لوقف إطلاق النار وإعادة الاسرى إلى ديارهم وإنهاء المعاناة في غزة".

وفي وقت سابق اليوم، اعلن البيت الأبيض، الرئيس الاميركي جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس ناقشا الخطوات المقبلة لضمان إطلاق سراح الاسرى في غزة"، مشيرا الى انهما "تلقيا إحاطة حول وضع المفاوضات الخاصة بالاسرى في غزة".

ولفت الى انهما "عقدا اجتماعا بغرفة العمليات في البيت الأبيض مع فريق التفاوض الأميركي حول غزة، وناقشا خطوات لتأمين إطلاق سراح الاسرى واستمرار التشاور مع الوسيطين القطري والمصري".

واشار الى أن "بايدن بحث مع فريقه الاقتراح الأميركي القطري المصري بشأن جسر الخلافات بين حماس وإسرائيل"، مضيفا أن "بايدن عبر عن شعوره بالصدمة والغضب من مقتل الاسرى الستة وأكد أهمية محاسبة قادة حماس".