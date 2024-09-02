أبو عبيدة: إصرار نتانياهو على تحرير الأسرى بالضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت

اشار الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة الى اننا نقول للجميع وبشكلٍ واضحٍ أنه وبعد حادثة النصيرات، صدرت تعليماتٌ جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب الجيش الاسرائيلي من مكان احتجازهم.
ولفت ابو عبيدة في تصريح له، الى ان إصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلاً من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت، وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء.
واكد بان نتانياهو والجيش الاسرائيلي وحدهم من يتحملون المسئولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوةً على تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر.
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