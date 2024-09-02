باتروشيف: روسيا تواصل تزويد قوات الطيران والصواريخ البعيدة المدى بالمعدات الحديثة

أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون البحرية نيكولاي باتروشيف، أن "روسيا تواصل تزويد قوات الطيران والصواريخ البعيدة المدى بالمعدات الحديثة".

واشار في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا سترد على الأعمال العدوانية التي تقوم بها الولايات المتحدة واليابان بالقرب من الحدود الروسية، الى أن "مثل هذه الأعمال بالقرب من حدودنا لا يمكن أن تمر دون رد، وتهدف السياسة البحرية الروسية إلى مواصلة تطوير القوات ونظام قواعد أسطول المحيط الهادئ، ونواصل تزويد قوات الطيران والصواريخ البعيدة المدى بأنواع حديثة من الأسلحة والمعدات".

ولفت إلى أن "روسيا ستظل ملتزمة بالتعاون مع مختلف الدول على أساس توازن المصالح وتبادل المنفعة، وتعزيز الجهود الدولية التي تساعد على الحفاظ على السلام والأمن".