الرئيس البرازيلي اعلن انه كان راضيًا عن قرار القضاء بإغلاق منصة X في البلاد

اعلن الرئيس البرازيلي نيكولاس مادورو، انه "كان راضيًا عن قرار القضاء بإغلاق منصة X في البلاد".

بدورها، هيئة تنظيم الاتصالات البرازيلية "أناتيل" تقوم بتفتيش شركات الاتصالات البرازيلية للتأكد من أنها أغلقت منصة X.

وفي وقت سابق، قرّرت منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقًا، إغلاق مكاتبها في البرازيل بعد نزاع قانوني حاد حول حقوق المنصة ومسؤولياتها، وفق ما أعلن مالكها إيلون ماسك.

وستبقى الخدمة متاحة للمستخدمين البرازيليين.

يأتي القرار على خلفية نزاع قانوني بين ايلون ماسك وقاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايش الذي يشدّد على أنه يسعى لمكافحة انتشار المعلومات المضلّلة الخطيرة عبر الإنترنت.