يديعوت أحرونوت: آلاف المتظاهرين يحيطون بمقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن أن "آلاف المتظاهرين يحيطون بمقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب". وشهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة تطالب الحكومة الإسرائيلية بالتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس، متهمة نتانياهو بعرقلة التوصل لاتفاق. في وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أنّ "الفريق المفاوض أطلع نتانياهو على وضع محادثات الدوحة بشأن صفقة الأسرى". وكشف أنّ "فريق التفاوض أعرب عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية المضي قدمًا في الصفقة"، كما ذكر المكتب "أننا نأمل أن تؤدي ضغوط واشنطن والوسطاء على حماس لقبول الاقتراح الأميركي وحدوث انفراجة في المفاوضات".

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