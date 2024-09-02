اعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن "رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن ال ثاني ومستشار الأمن القومي الأميركي جون كيربي ناقشا في اتصال هاتفي آخر تطورات الأوضاع في غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية القطرية: وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركي ناقشا هاتفيا آخر تطورات الأوضاع في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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