القسام: رسالة للأسيرة الإسرائيلية القتيلة عيدان يروشلمي تناشد حكومة نتانياهو العمل على إبرام صفقة للإفراج عنها

اعلنت كتائب "القسام"، عن "رسالة للأسيرة الإسرائيلية القتيلة عيدان يروشلمي تناشد حكومة بنيامين نتنياهو العمل على إبرام صفقة للإفراج عنها". وجاء في الرسالة التي وجهتها لنتانياه، "لقد أفرجت عن شاليط مقابل 1000 أسير والآن حماس تطلب 250 فقط".

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