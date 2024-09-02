أعلنت وزارة الصحة الأردنية، "تسجيل إصابة بفيروس جدري القرود لشخص غير أردني مقيم في البلاد".
واشارت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، الى أن "نتائج مخبرية تؤكد تسجيل حالة إصابة بجدري القرود لشخص غير أردني مقيم في الأردن".
وأكدت الوزارة استمرارها بـ"متابعة مرض جدري القرود والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها"، لافتة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقا للتعامل مع المرض بالتشاركية مع الجهات المعنية.
يشار إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن، فقد تم تسجيل حالة، في أيلول 2022، وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات، والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات.
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