توقعات بتحول عاصفة الفلبين لإعصار

بعد أن تسببت عاصفة بفيضانات وانهيارات أرضية وأمطار غزيرة أغرقت العديد من المناطق في شمال الفلبين، من المتوقع أن تشتد قوتها أكثر، وربما تتحول إلى إعصار، قبل أن تتجه بعيدا نحو جنوب الصين في اليومين المقبلين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

حيث ضربت العاصفة الاستوائية ياغي بلدة كاسيجوران في مقاطعة أورورا بشمال شرق البلاد واكتسبت قوة مع رياح مستمرة بلغت سرعتها 85 كيلومترا (53 ميلا) في الساعة وعواصف بلغت سرعتها 105 كيلومترات في الساعة (65 ميلا في الساعة)، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

واكتسبت العاصفة، التي يطلق عليها محليا اسم إنتنج، سرعة وتتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة باتجاه أقصى مقاطعات شمال البلاد.

قال مسؤولون إن 14 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، معظمهم بسبب الانهيارات الأرضية والغرق. وقامت السلطات بتعليق الدراسة والعمل الحكومي في منطقة العاصمة المكتظة بالسكان.

انهيار أرضي

وتسبب انهيار أرضي في انهيار كوخين صغيرين على سفح تل في مدينة أنتيبولو في إقليم ريزال إلى الغرب مباشرة من العاصمة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم امرأة حامل. وقال مسؤول التخفيف من الكوارث في أنتيبولو إنريليتو برناردو جونيور لوكالة أسوشيتد برس، عبر الهاتف، إن أربعة قرويين آخرين غرقوا في الجداول المتضخمة.

وتوفي أربعة أشخاص في انهيارات أرضية منفصلة في مدينة سيبو بوسط الفلبين وإقليم سامار الشمالي. كما توفي ثلاثة آخرون في مدينة ناغا بشرق البلاد - اثنان منهم غرقا والثالث بسبب الصعق الكهربائي، بحسب مسؤولين.

وتم رفع تحذيرات العاصفة في مساحة كبيرة من لوزون، المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، بما في ذلك منطقة مانيلا الكبرى، حيث تم تعليق المدارس على جميع المستويات ومعظم الأعمال الحكومية بسبب العاصفة.

صفارات الإنذار

وعلى طول ضفاف نهر ماريكينا المزدحمة في الضواحي الشرقية للعاصمة، انطلقت صفارات الإنذار لتحذير آلاف السكان من الاستعداد للإخلاء في حال استمر ارتفاع منسوب مياه النهر وفيضانها بسبب الأمطار الغزيرة.

وفي مقاطعتي كافيتي جنوب مانيلا وشمال سامار في المنطقة الوسطى من البلاد، استخدم أفراد خفر السواحل القوارب المطاطية والحبال لإنقاذ وإجلاء العشرات من القرويين الذين غمرتهم الفيضانات التي بلغ ارتفاعها الخصر إلى الصدر، بحسب خفر السواحل.

وتوقفت حركة النقل البحري مؤقتًا في العديد من الموانئ المتضررة من العاصفة، مما أدى إلى تقطع السبل بأكثر من 3300 من راكبي العبارات وعمال الشحن، كما تم تعليق العديد من الرحلات الجوية الداخلية بسبب الطقس العاصف.

وتعرضت سفينة تدريب تدعى «إم في كاميلا» - كانت راسية قبالة ميناء نافوتاس في العاصمة - لضربة من سفينة أخرى خرجت عن السيطرة بسبب الأمواج القوية. وقال خفر السواحل الفلبيني، إن جسم السفينة تضرر واشتعلت فيه النيران فيما بعد، مما دفع 18 من طلابها وأفراد طاقمها إلى التخلي عن السفينة.

وقال خفر السواحل، إن قاطرة عابرة أنقذت 17 من المهاجرين الذين فروا من السفينة، وتمكن أحدهم من السباحة إلى بر الأمان.

الفلبين:

يضربها نحو عشرين إعصارًا وعاصفة كل عام. تعد واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث. أدى إعصار هايان، وهو أحد أقوى الأعاصير المدارية المسجلة في العالم، إلى مقتل أو فقدان أكثر من 7300 شخص، وتدمير قرى بأكملها.