اشارت قناة "إن بي سي" نقلا عن مصدرين مطلعين، بان الرئيس الاميركي جو بايدن قد يقدم العرض الأخير لحماس وإسرائيل في أقرب وقت هذا الأسبوع لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى.
ونقلت "إن بي سي" عن مسؤول أميركي رفيع، بان بايدن بحث اليوم مع فريقه تقديم عرض نهائي عبر وسطاء من مصر وقطر.
كانت هذه تفاصيل خبر إن بي سي عن مصدرين مطلعين: الرئيس بايدن قد يقدم العرض الأخير لحماس وإسرائيل في أقرب وقت هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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