إن بي سي عن مصدرين مطلعين: الرئيس بايدن قد يقدم العرض الأخير لحماس وإسرائيل في أقرب وقت هذا الأسبوع

اشارت قناة "إن بي سي" نقلا عن مصدرين مطلعين، بان الرئيس الاميركي جو بايدن قد يقدم العرض الأخير لحماس وإسرائيل في أقرب وقت هذا الأسبوع لوقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى.

ونقلت "إن بي سي" عن مسؤول أميركي رفيع، بان بايدن بحث اليوم مع فريقه تقديم عرض نهائي عبر وسطاء من ⁧‫مصر‬⁩ وقطر.